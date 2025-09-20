Journées européennes du patrimoine 2025 Roubaix

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Début : 2025-09-20 13:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

**À l’occasion des Journées du Patrimoine 2025, l’architecture unique de La Piscine se dévoile !**

### Le samedi 20 septembre

**ANIMATIONS EN FAMILLE / DÈS 14h **

* **➡️ Le vitrail** / _de 14h à 17h30_

* **➡️ La réhabilitation** / _de 14h à 17h30_

_Pas de réservation. Dans la limite des places disponibles._

**VISITES GUIDÉES / DÈS 13h30**

* **➡️ Visites guidées par Luc Benoit Brouard, maître verrier, restaurateur des deux verrières emblématiques du bassin de La Piscine /** 14h et 15h30

_Sur réservation _ [_https://my.weezevent.com/visites-guidees-par-luc-benoit-brouard-maitre-verrier_](https://my.weezevent.com/visites-guidees-par-luc-benoit-brouard-maitre-verrier)

* **➡️ Les vitraux de nos collections et du musée La Piscine** / _13h30, 14h45, 16h_

_Sans réservation, inscription à l’accueil du musée 30 minutes avant le départ de la visite, dans la limite des places disponibles._

* **➡️ La réhabilitation du bâtiment** / _14h15, 15h30_

_Sans réservation, inscription à l’accueil du musée 30 minutes avant le départ de la visite, dans la limite des places disponibles._

**CONFÉRENCE / 15h30**

* **➡️ Albert Baert (1863-1951), les derniers feux de l’éclectisme. Architecte de la piscine, sa carrière, son oeuvre . Par Gilles Maury, maître de conférences et architecte.**

_Sur réservation _ [_https://my.weezevent.com/conference-albert-baert-les-derniers-feux-de-lelectisme-par-gilles-maury_](https://my.weezevent.com/conference-albert-baert-les-derniers-feux-de-lelectisme-par-gilles-maury)

### Le dimanche 21 septembre

**ANIMATIONS EN FAMILLE / DÈS 14h **

* **➡️ Le vitrail** / _de 14h à 17h30_

* **➡️ La réhabilitation** / _de 14h à 17h30_

_Pas de réservation. Dans la limite des places disponibles._

**VISITES GUIDÉES / DÈS 13h30**

* **➡️ Visite guidée du bâtiment par Jean-Paul Philippon, architecte du musée La Piscine. /** 14h

_Sur réservation _ [https://my.weezevent.com/visite-guidee-par-jean-paul-philippon-architecte-du-musee](https://my.weezevent.com/visite-guidee-par-jean-paul-philippon-architecte-du-musee)

* **➡️ Les vitraux de nos collections et du musée La Piscine** / _13h30, 14h45, 16h_

_Sans réservation, inscription à l’accueil du musée 30 minutes avant le départ de la visite, dans la limite des places disponibles._

* **➡️ La réhabilitation du bâtiment** / _14h15, 15h30_

_Sans réservation, inscription à l’accueil du musée 30 minutes avant le départ de la visite, dans la limite des places disponibles._

**CONFÉRENCE / 15h30**

* **➡️ Conférence par Jean-Paul Philippon, sur son ouvrage L’inachevé le jeu des métamorphoses en architecture (éditions Parenthèses).**

_Sur réservation _ [_https://my.weezevent.com/conference-de-jean-paul-philippon-linacheve-metamorphoses-en-architecture_](https://my.weezevent.com/conference-de-jean-paul-philippon-linacheve-metamorphoses-en-architecture) .

