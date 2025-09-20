JOURNÉES DU PATRIMOINE 2025 Saint-Alban-sur-Limagnole

Journées Européennes du Patrimoine à Saint-Alban-sur-Limagnole.

Samedi à Saint-Alban-sur-Limagnole

• 10h00 Visite guidée au départ de l’église. Plongez dans l’histoire locale à travers ses monuments emblématiques.

• 17h00 Conférence de 1h30 animée par Moulin C

Dimanche

• 14h00 Visite du Château Le Relais Saint Roch

Comme chaque année, les Journées Européennes du Patrimoine vous permettront, le temps d’un week-end, de découvrir le patrimoine local. Visites de nos monuments incontournables, ouvertures exceptionnelles de sites remarquables, visites commentées, conférence, atelier un programme riche vous attend !

Le programme de cette année

Ouvertures exceptionnelles:

– Samedi 20 et dimanche 21 septembre chapelle de l’hôpital à Saint-Alban ;

– Samedi 20 et dimanche 21 septembre chapelle de Saint-Pierre-le-Vieux.

– Dimanche 21 septembre, 14h visite du Relais Saint-Roch à Saint-Alban par M. Chavignon, propriétaire ;

– Dimanche 21 septembre Scénovision de Saint-Alban.

Visites guidées:

– Samedi 20 septembre, 10h visite de la cité médiévale du Malzieu ;

– Samedi 20 septembre, 10h visite de Saint-Alban ;

– Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h visite commentée et montée à la Tour d’Apcher.

Conférences

– Samedi 20 septembre à 17h, rdv devant le Bureau d’Information Touristique de Saint-Alban conférence de Catherine Moulin, le château de Saint-Alban, une bien étrange « maison des fous » ;

– Samedi 20 septembre à 15h30, salle des mariages, Le Malzieu conférence de Nathaël Menras « sur les épaules de Guy de Chauliac ».

Incontournables

Le Malzieu

– Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h à 17h musée de l’ancien couvent des Ursulines ;

– Samedi 20 (9h -12h et 14h 18h) et dimanche 21 septembre (9h 12h30) Tour de Bodon;

– Samedi 20 (9h 18h) et dimanche 21 septembre (9h 12h30) Tour de l’Horloge ;

– Exposition « En nous, dansent les lignes d’ombre et de flammes vives' » de Célia Naso et Lila Fréjaville, Tour de Bodon.

Saint-Alban:

– Château de Saint-Alban fermé pour rénovations ;

– Exposition de sculpture et céramique de Sylvie Souton et Jean-Charles Stora, jardin en face du Bureau d’Information Touristique de Saint-Alban.

Saint-Chély:

– Parcours historique de Saint-Chély disponible au Bureau d’Information Touristique.

– Exposition de Nelly Naumann, Bureau d’Information Touristique de Saint-Chély. .

English :

? European Heritage Days at Saint-Alban-sur-Limagnole.

? Saturday in Saint-Alban-sur-Limagnole

? ? 10:00 am: Guided tour starting from the church. Immerse yourself in local history through its emblematic monuments.

? ? 5:00 pm: 1.5-hour lecture by Moulin C

Sunday

? ? 2:00 pm: Tour of Château Le Relais Saint Roch

German :

? Europäische Tage des Kulturerbes in Saint-Alban-sur-Limagnole.

? Samstag in Saint-Alban-sur-Limagnole

? ? 10:00 Uhr: Geführter Rundgang ab der Kirche. Tauchen Sie anhand der symbolträchtigen Bauwerke in die lokale Geschichte ein.

? ? 17:00 Uhr: 1,5-stündiger Vortrag von Moulin C

Sonntag

? ? 14:00 Uhr: Besichtigung des Schlosses Le Relais Saint Roch

Italiano :

? Giornate Europee del Patrimonio a Saint-Alban-sur-Limagnole.

? Sabato a Saint-Alban-sur-Limagnole

? 10.00: visita guidata a partire dalla chiesa. Immergetevi nella storia locale attraverso i suoi monumenti emblematici.

? 17:00: conferenza di un’ora a cura di Moulin C

Domenica

? 14.00: Visita al castello Le Relais Saint Roch

Espanol :

? Jornadas Europeas del Patrimonio en Saint-Alban-sur-Limagnole.

? Sábado en Saint-Alban-sur-Limagnole

? ? 10.00 h: Visita guiada con salida desde la iglesia. Sumérjase en la historia local a través de sus monumentos emblemáticos.

? ? 17:00: Conferencia de una hora y media a cargo de Moulin C

Domingo

? ? 14:00: Visita al Château Le Relais Saint Roch

