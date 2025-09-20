Journées du Patrimoine 2025 Sous-préfecture de Mamers Mamers
Place de la République Mamers Sarthe
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20
La sous-préfecture de Mamers ouvre ses portes et vous fait découvrir ses intérieurs dont le bureau du sous-préfet ainsi que les jardins.
Visite gratuite des intérieurs en groupe (durée 30 minutes) sur inscription obligatoire au 02 85 32 74 24 et sp-mamers@sarthe.gouv.fr
À voir également l’exposition « Fabriquer dans le Nord Sarthe », présentée spécialement à cette occasion.
Dans le parc, présence des services de Gendarmerie, et des Pompiers sur une partie de la journée. .
Place de la République Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 85 32 74 24
