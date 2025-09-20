Journées du patrimoine 2025 Thonne-le-Thil Thonne-le-Thil

Journées du patrimoine 2025 Thonne-le-Thil

Thonne-le-Thil Meuse

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025

– Présentation gratuite du bloc-entrée mixte et de ses défenses de 9h à 18h

– Visite du bloc 7 du fort du Chesnois de 9h à 18h (2 €/ personne, tenue et chaussures adaptées)Tout public

Thonne-le-Thil 55600 Meuse Grand Est +33 6 07 48 79 37

English :

Saturday 20 and Sunday 21 September 2025:

– Free presentation of the mixed entrance block and its defenses from 9am to 6pm

– Tour of Block 7 of the Chesnois fort from 9am to 6pm (2 ?/person, suitable clothing and footwear required)

German :

Samstag, 20. und Sonntag, 21. September 2025

– Kostenlose Vorführung des gemischten Eingangsblocks und seiner Verteidigungsanlagen von 9 bis 18 Uhr

– Besichtigung des Blocks 7 des Forts Chesnois von 9 bis 18 Uhr (2 ?/Person, geeignete Kleidung und Schuhe)

Italiano :

Sabato 20 e domenica 21 settembre 2025:

– Presentazione gratuita del blocco d’ingresso misto e delle sue difese dalle 9.00 alle 18.00

– Visita al blocco 7 del forte di Chesnois dalle 9.00 alle 18.00 (2 euro/persona, è richiesto un abbigliamento e calzature adeguate)

Espanol :

Sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025:

– Presentación gratuita del bloque de entrada mixto y de sus defensas de 9.00 a 18.00 h

– Visita al bloque 7 del fuerte de Chesnois de 9:00 a 18:00 h (2 ¤/persona, se requiere ropa y calzado adecuados)

