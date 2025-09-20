Journées du patrimoine 2025 Thonne-le-Thil Thonne-le-Thil
Thonne-le-Thil Meuse
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025
– Présentation gratuite du bloc-entrée mixte et de ses défenses de 9h à 18h
– Visite du bloc 7 du fort du Chesnois de 9h à 18h (2 €/ personne, tenue et chaussures adaptées)Tout public
Thonne-le-Thil 55600 Meuse Grand Est +33 6 07 48 79 37
English :
Saturday 20 and Sunday 21 September 2025:
– Free presentation of the mixed entrance block and its defenses from 9am to 6pm
– Tour of Block 7 of the Chesnois fort from 9am to 6pm (2 ?/person, suitable clothing and footwear required)
German :
Samstag, 20. und Sonntag, 21. September 2025
– Kostenlose Vorführung des gemischten Eingangsblocks und seiner Verteidigungsanlagen von 9 bis 18 Uhr
– Besichtigung des Blocks 7 des Forts Chesnois von 9 bis 18 Uhr (2 ?/Person, geeignete Kleidung und Schuhe)
Italiano :
Sabato 20 e domenica 21 settembre 2025:
– Presentazione gratuita del blocco d’ingresso misto e delle sue difese dalle 9.00 alle 18.00
– Visita al blocco 7 del forte di Chesnois dalle 9.00 alle 18.00 (2 euro/persona, è richiesto un abbigliamento e calzature adeguate)
Espanol :
Sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 2025:
– Presentación gratuita del bloque de entrada mixto y de sus defensas de 9.00 a 18.00 h
– Visita al bloque 7 del fuerte de Chesnois de 9:00 a 18:00 h (2 ¤/persona, se requiere ropa y calzado adecuados)
