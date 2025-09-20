Journées du Patrimoine 2025 – Tours de l’église SAINT-LOUIS Eglise Saint-Louis La Roche-sur-Yon

Journées du Patrimoine 2025 – Tours de l’église SAINT-LOUIS 20 et 21 septembre Eglise Saint-Louis Vendée

Réservation d’un créneau obligatoire ici : https://billetterie.larochesuryon.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Après plusieurs années de restauration, les tours de l’église sont transformées. En les empruntant, on découvre une vue exceptionnelle sur la nef, sur la charpente et sur certaines des cloches. Visite dans les parties habituellement non accessibles au public.

Samedi et dimanche créneaux entre 13h30 et 16h30.

—— Réservation obligatoire ——

ici : https://billetterie.larochesuryon.fr

– Gratuit –

Attention : le parcours nécessite une bonne condition physique. Prévoir une tenue et des chaussures adaptées.

Eglise Saint-Louis Place Napoléon La Roche-sur-Yon 85000 Pyramides Vendée Pays de la Loire

Ville de La Roche-sur-Yon