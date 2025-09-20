Journées du Patrimoine 2025 Vesoul

58 Rue Paul Morel Vesoul Haute-Saône

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine (JEP) sont un rendez-vous annuel qui permet de découvrir ou redécouvrir les richesses du patrimoine local et national. Elles offrent l'occasion de visiter gratuitement ou à tarif réduit des sites culturels, monuments historiques, musées et lieux habituellement fermés au public. Chaque année, un thème guide les animations, visites et rencontres proposées. C'est un moment privilégié pour petits et grands de se plonger dans l'histoire et la culture.

Le programme complet est disponible à la Maison du Tourisme.

58 Rue Paul Morel Vesoul 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 76 07 82

