Journées du Patrimoine 2025 Visite de l’Hôtel-Dieu du XVIII° siècle, de sa pharmacie et de la chapelle L »Hôtel-Dieu Saint-Lizier samedi 20 septembre 2025.

L »Hôtel-Dieu 1, rue de l’Hôtel-Dieu Saint-Lizier Ariège

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Visite guidée de l’ancien hôpital de la ville de Saint-Lizier, l’Hôtel-Dieu du XVIII° siècle, de sa pharmacie et de sa chapelle

L »Hôtel-Dieu 1, rue de l’Hôtel-Dieu Saint-Lizier 09190 Ariège Occitanie +33 5 61 96 26 60 contact@tourisme-couserans-pyrenees.com

English :

Guided tour of Saint-Lizier’s former hospital, the 18th-century Hôtel-Dieu, its pharmacy and chapel

German :

Führung durch das ehemalige Krankenhaus der Stadt Saint-Lizier, das Hôtel-Dieu aus dem 18. Jahrhundert, seine Apotheke und seine Kapelle

Italiano :

Visita guidata dell’antico ospedale di Saint-Lizier, l’Hôtel-Dieu del XVIII secolo, della farmacia e della cappella

Espanol :

Visita guiada del antiguo hospital de Saint-Lizier, el Hôtel-Dieu del siglo XVIII, su farmacia y su capilla

