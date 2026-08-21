Informations pratiques

Journées du patrimoine 2026 à Wangen

» Patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer » Samedi 19 septembre, 16h00 Le jardin de l’Abbesse Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Les Journées du Patrimoine 2026 se préparent dans notre cité médiévale de Wangen !

Le programme sera concentré sur le samedi 19 septembre 2026 à partir de 16h. Rendez-vous au jardin de l’Abbesse pour une exposition-photos de la restauration du « Schlossturm », une des tours située sur le mur d’enceinte du village.

Un parcours permettra de se rendre dans le centre du village à l’emplacement du Château de Wangen, château dont il ne reste rien, hormis l’emplacement où vous trouverez une deuxième exposition, ainsi qu’une maquette du château réalisée par des enfants du village.

Cette édition s’inscrira dans le thème national :

« Le patrimoine en péril : raviver, résister, réinventer »

Une belle occasion de mettre en lumière la richesse de notre héritage, mais aussi les enjeux de sa préservation.

Nos guides et bénévoles passionnés du Cercle d’Histoire(s) seront pleinement mobilisés pour vous proposer une soirée riche en découvertes, en échanges et en partage.

Réservez d’ores et déjà la date et venez (re)découvrir Wangen autrement !

A partir de 18h, il y aura la possibilité de se restaurer à la salle des fêtes où des tartes flambées seront proposées par l’association D’WANGEMER

ESSEL.

Le jardin de l’Abbesse 167 rue Basse 67520 Wangen Wangen 67520 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 0638811507 https://www.histoire-wangen.alsace Parking, devant la salle des fêtes.

Les Journées du Patrimoine 2026 se préparent dans notre cité médiévale de Wangen !

©alainheid