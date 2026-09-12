Journées du Patrimoine 2026 La Bastide-Clairence
samedi 19 septembre 2026 · La Bastide-Clairence
Informations pratiques
La Bastide-Clairence
Journées du Patrimoine 2026
Liber Litterae Bibliothèque La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Nos photos de famille du patrimoine privé au patrimoine collectif. Retracer la mémoire quotidienne de La Bastide-Clairence
Pour célébrer le Bicentenaire de la Photographie lors des Journées Européennes du Patrimoine, nous sortons des clichés cartes postales pour explorer vos trésors cachés ! Car le patrimoine, c’est aussi ce qui se cache dans les souvenirs retracés par une photo de famille, dans un moment fugace entre amis immortalisé en un clic, ou dans une photo de fête ou de classe lors de la rentrée.
Rejoigniez l’atelier participatif Retracer nos mémoires photographiques , que vous habitiez le village ou non !
Venez avec une ou deux photographies personnelles qui vous tiennent à cœur.
Ouvert à toutes et tous, à partir de 12 ans.
Programme à retrouver sur le site. .
Liber Litterae Bibliothèque La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées du Patrimoine 2026
L’événement Journées du Patrimoine 2026 La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque
À voir aussi à La Bastide-Clairence (Pyrénées-Atlantiques)
- Tournoi de Pala La Bastide-Clairence 12 septembre 2026
- Bilaka Dirau La Bastide-Clairence 12 septembre 2026
- Visite guidée zoom sur La Bastide et ses pépites ! La Bastide-Clairence 15 septembre 2026
- Journées du patrimoine Exposition Réunion de chantier Galerie Odei La Bastide-Clairence 19 septembre 2026
- Nos photos de famille : du patrimoine privé au patrimoine collectif. Retracer la mémoire quotidienne de La Bastide-Clairence, Bibliothèque, La Bastide-Clairence 19 septembre 2026