Informations pratiques

La Bastide-Clairence

Journées du Patrimoine 2026

Liber Litterae Bibliothèque La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Nos photos de famille du patrimoine privé au patrimoine collectif. Retracer la mémoire quotidienne de La Bastide-Clairence

Pour célébrer le Bicentenaire de la Photographie lors des Journées Européennes du Patrimoine, nous sortons des clichés cartes postales pour explorer vos trésors cachés ! Car le patrimoine, c’est aussi ce qui se cache dans les souvenirs retracés par une photo de famille, dans un moment fugace entre amis immortalisé en un clic, ou dans une photo de fête ou de classe lors de la rentrée.

Rejoigniez l’atelier participatif Retracer nos mémoires photographiques , que vous habitiez le village ou non !

Venez avec une ou deux photographies personnelles qui vous tiennent à cœur.

Ouvert à toutes et tous, à partir de 12 ans.

Programme à retrouver sur le site. .

Liber Litterae Bibliothèque La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

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English : Journées du Patrimoine 2026

L’événement Journées du Patrimoine 2026 La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Pays Basque