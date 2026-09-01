Journées du patrimoine à Aire sur l’Adour Aire-sur-l’Adour
samedi 19 septembre 2026 · Aire-sur-l'Adour
Informations pratiques
Aire-sur-l’Adour
Journées du patrimoine à Aire sur l’Adour
Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir le patrimoine d’Aire-sur-l’Adour à travers plusieurs visites commentées.
Samedi 19 septembre :
10h : visite commentée de la clinique FSEF – 30 personnes maximum.
15h : visite historique du cimetière d’Aire-Ville – 40 personnes maximum.
21h : visite de l’église Sainte-Quitterie et de la crypte.
Dimanche 20 septembre :
10h et 11h : découverte du clocher de l’église Sainte-Quitterie – 10 personnes maximum par visite.
15h et 16h : visite commentée du Trésor de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste – 25 personnes maximum.
17h : visite commentée de l’Hôtel de Ville – 40 personnes maximum. .
Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 02 43 44
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English : Journées du patrimoine à Aire sur l’Adour
L’événement Journées du patrimoine à Aire sur l’Adour Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-09-04 par Tourisme Aire Eugénie
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