Informations pratiques

Aire-sur-l’Adour

Journées du patrimoine à Aire sur l’Adour

Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir ou redécouvrir le patrimoine d’Aire-sur-l’Adour à travers plusieurs visites commentées.

Samedi 19 septembre :

10h : visite commentée de la clinique FSEF – 30 personnes maximum.

15h : visite historique du cimetière d’Aire-Ville – 40 personnes maximum.

21h : visite de l’église Sainte-Quitterie et de la crypte.

Dimanche 20 septembre :

10h et 11h : découverte du clocher de l’église Sainte-Quitterie – 10 personnes maximum par visite.

15h et 16h : visite commentée du Trésor de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste – 25 personnes maximum.

17h : visite commentée de l’Hôtel de Ville – 40 personnes maximum. .

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 02 43 44

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English : Journées du patrimoine à Aire sur l’Adour

L’événement Journées du patrimoine à Aire sur l’Adour Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-09-04 par Tourisme Aire Eugénie