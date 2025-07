Journées du Patrimoine à Armentières sur Avre Armentières-sur-Avre

Journées du Patrimoine à Armentières sur Avre Armentières-sur-Avre samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine à Armentières sur Avre

Armentières-sur-Avre Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

Date(s) :

2025-09-20

A l’occasion des Journées du Patrimoine, diverses animations et visites sont proposées sur la commune d’Armentières-sur-Avre.

*Eglise Saint-Martin Eglise d’Armentières sur Avre, à la rencontre du patrimoine architectural

Impasse de l’église, 27820 Armentières sur Avre

Vous entrerez dans cet édifice dont les premières traces remontent au IX Xème siècle. Vous aurez la possibilité d’admirer son clocher avec son ossature brute et visible de la nef, contempler la statue de Saint-Martin « style TUDOR » et l’œuvre de Jean Guincestre.

À 18h30 inauguration des travaux du cimetière.

Pot de l’amitié offert par l’association de sauvegarde du patrimoine.

-> Samedi de 17hà 21h. Visite libre et gratuite.

*Forge Saint-Etienne Visite libre le patrimoine normand valorisé par l’artiste François Adeline

Entrée On accède à la forge de St Étienne par l’extrémité sud de la Grande Rue de Chennebrun.

Sur place exposition d’oeuvres de François Adeline, livret jeu (adultes et adolescents, circuit libre « Art et patrimoine » de 25km au départ de la forge.

L’association Plume et Toile vous invite à découvrir l’héritage culturel de la forge de Saint Étienne où vécut le maréchal-ferrant Denis Pierre Genty (1770 1821) qui livra des poèmes en percheron.

-> Samedi et dimanche de 09h00 à 19h00. Visite libre ou commentée.

Renseignement 06 84 30 15 34

Armentières-sur-Avre 27820 Eure Normandie +33 2 78 98 95 65

English : Journées du Patrimoine à Armentières sur Avre

To mark the Journées du Patrimoine, a variety of events and tours are on offer in Armentières-sur-Avre.

*Eglise Saint-Martin: Church of Armentières sur Avre, discovering our architectural heritage

Impasse de l’église, 27820 Armentières sur Avre

Enter the church, whose earliest traces date back to the 9th-10th centuries. You’ll be able to admire the bell tower, with its rough-hewn skeleton visible from the nave, the TUDOR-style statue of Saint-Martin and the work of Jean Guincestre.

6.30pm: inauguration of the cemetery works.

Pot de l’amitié offered by the association de sauvegarde du patrimoine.

-> Saturday from 5pm to 9pm. Free admission.

*Forge Saint-Etienne: Self-guided tour: Normandy’s heritage highlighted by artist François Adeline

Entrance: Access to the Forge de St. Etienne from the south end of Grande Rue de Chennebrun.

On-site: exhibition of works by François Adeline, game booklet (adults and teenagers), free 25km « Art and Heritage » trail starting from the forge.

The Plume et Toile association invites you to discover the cultural heritage of the Saint Étienne forge, the home of farrier Denis Pierre Genty (1770 1821), who wrote poems in Percheron.

-> Saturday and Sunday, 9am to 7pm. Self-guided or guided tour.

Information 06 84 30 15 34

German :

Anlässlich der Tage des Kulturerbes werden in der Gemeinde Armentières-sur-Avre verschiedene Animationen und Besichtigungen angeboten.

*Eglise Saint-Martin: Kirche von Armentières sur Avre, Begegnung mit dem architektonischen Erbe

Impasse de l’église, 27820 Armentières sur Avre

Sie betreten dieses Gebäude, dessen erste Spuren auf das 9. bis 10. Jahrhundert zurückgehen. Sie haben die Möglichkeit, den Glockenturm mit seinem rohen, vom Kirchenschiff aus sichtbaren Gerüst zu bewundern, die Statue von Saint-Martin im TUDOR-Stil und das Werk von Jean Guincestre zu betrachten.

Um 18:30 Uhr: Einweihung der Arbeiten am Friedhof.

Der Verein zur Erhaltung des Kulturerbes lädt zu einem Umtrunk ein.

-> Samstag von 17 bis 21 Uhr. Freie und kostenlose Besichtigung.

*Forge Saint-Etienne: Freie Besichtigung: Das normannische Kulturerbe wird durch den Künstler François Adeline aufgewertet

Eingang: Die Schmiede St Étienne ist über das südliche Ende der Grande Rue de Chennebrun zu erreichen.

Vor Ort: Ausstellung von Werken von François Adeline, Spielheft (Erwachsene und Jugendliche, freier Rundgang « Kunst und Kulturerbe » von 25 km ab der Schmiede.

Der Verein Plume et Toile lädt Sie ein, das kulturelle Erbe der Schmiede von Saint Etienne zu entdecken, in der der Hufschmied Denis Pierre Genty (1770 1821) lebte, der Gedichte auf Percheron lieferte.

-> Samstag und Sonntag von 09.00 bis 19.00 Uhr. Freie oder geführte Besichtigung.

Auskunft: 06 84 30 15 34

Italiano :

In occasione delle Journées du Patrimoine (Giornate del Patrimonio), Armentières-sur-Avre propone diversi eventi e visite guidate.

*Eglise Saint-Martin: Chiesa di Armentières sur Avre, alla scoperta del suo patrimonio architettonico

Impasse de l’église, 27820 Armentières sur Avre

Entrate in questo edificio, le cui prime tracce risalgono al IX-X secolo. Potrete ammirare il campanile, con il suo scheletro grezzo visibile dalla navata, la statua di Saint-Martin in stile Tudor e l’opera di Jean Guincestre.

Alle 18.30: inaugurazione dei lavori del cimitero.

Bevande offerte dall’associazione per la conservazione del patrimonio.

-> Sabato dalle 17.00 alle 21.00. Ingresso libero.

*Fucina di Saint-Etienne: visita gratuita: il patrimonio della Normandia presentato dall’artista François Adeline

Ingresso: alla fucina di Saint-Etienne si accede dall’estremità sud della Grande Rue de Chennebrun.

Sul posto: mostra di opere di François Adeline, libretto di giochi (adulti e ragazzi), percorso gratuito di 25 km « Arte e patrimonio » con partenza dalla fucina.

L’associazione Plume et Toile vi invita a scoprire il patrimonio culturale della fucina di Saint Étienne, patria del fabbro Denis Pierre Genty (1770 1821), autore di poesie in percheron.

-> Sabato e domenica, dalle 9.00 alle 19.00. Visita autogestita o guidata.

Informazioni: 06 84 30 15 34

Espanol :

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, Armentières-sur-Avre ofrece diversas actividades y visitas.

*Eglise Saint-Martin: Iglesia de Armentières sur Avre, descubrir su patrimonio arquitectónico

Impasse de l’église, 27820 Armentières sur Avre

Entre en este edificio cuyos primeros vestigios datan de los siglos IX-X. Podrá admirar el campanario, con su tosco esqueleto visible desde la nave, la estatua de Saint-Martin de estilo Tudor y la obra de Jean Guincestre.

A las 18.30 h: inauguración de las obras del cementerio.

Bebidas ofrecidas por la asociación de conservación del patrimonio.

-> Sábado de 17:00 a 21:00 h. Entrada gratuita.

*Fragua de Saint-Etienne: Visita gratuita: el patrimonio de Normandía expuesto por el artista François Adeline

Entrada: A la ferrería de Saint-Étienne se accede por el extremo sur de la Grande Rue de Chennebrun.

En el lugar: exposición de obras de François Adeline, cuaderno de juegos (adultos y adolescentes), recorrido gratuito de 25 km « Arte y Patrimonio » a partir de la ferrería.

La asociación Plume et Toile le invita a descubrir el patrimonio cultural de la fragua de Saint Étienne, cuna del herrero Denis Pierre Genty (1770 1821), autor de poemas en percherón.

-> Sábado y domingo, de 9.00 a 19.00 h. Visita libre o guiada.

Información: 06 84 30 15 34

L’événement Journées du Patrimoine à Armentières sur Avre Armentières-sur-Avre a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure