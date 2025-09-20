Journées du Patrimoine à Autheuil Eglise Notre Dame Tourouvre au Perche

Journées du Patrimoine à Autheuil Eglise Notre Dame Tourouvre au Perche samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine à Autheuil

Eglise Notre Dame AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Construite au XIIe s. Eglise la plus ancienne et la mieux conservée des églises romanes du Perche.

Visite libre. Visite commentée par Elisabeth Borel de 15h à 18h. .

Eglise Notre Dame AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 74 69 autheuilpatrimoine@gmail.com

