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AGENDA · Tourouvre au Perche

Journées du Patrimoine à Autheuil Eglise Notre Dame Tourouvre au Perche

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Notre Dame · Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Eglise Notre Dame
Adresse
AUTHEUIL
Ville
61190 Tourouvre au Perche
Département
Orne
Tarif

Tourouvre au Perche

Journées du Patrimoine à Autheuil

Eglise Notre Dame AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Construite au XIIe s. Eglise la plus ancienne et la mieux conservée des églises romanes du Perche.
Visite libre. Visite commentée par Elisabeth Borel de 14h à 18h.   .

Eglise Notre Dame AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 74 69  autheuilpatrimoine@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine à Autheuil

L’événement Journées du Patrimoine à Autheuil Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Touisme des Hauts du Perche

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