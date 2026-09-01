Journées du Patrimoine à Autheuil Eglise Notre Dame Tourouvre au Perche

Informations pratiques

Tourouvre au Perche

Journées du Patrimoine à Autheuil

Eglise Notre Dame AUTHEUIL Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Construite au XIIe s. Eglise la plus ancienne et la mieux conservée des églises romanes du Perche.

Visite libre. Visite commentée par Elisabeth Borel de 14h à 18h. .

Eglise Notre Dame AUTHEUIL Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 74 69 autheuilpatrimoine@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine à Autheuil

L’événement Journées du Patrimoine à Autheuil Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Touisme des Hauts du Perche