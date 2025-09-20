Journées du Patrimoine à Basly Basly

Journées du Patrimoine à Basly Basly samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine à Basly

Place Bud Hannam, Rue Talbot et Salle André Vauvert Basly Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Visites de l’église Saint-Georges, de l’ancien cimetière protestant et exposition de dentelles, photographies et cartes postales anciennes de Basly.

Visites de l’église Saint-Georges, de l’ancien cimetière protestant et exposition de dentelles, photographies et cartes postales anciennes de Basly. .

Place Bud Hannam, Rue Talbot et Salle André Vauvert Basly 14610 Calvados Normandie +33 2 31 80 07 25 mairie.basly@wanadoo.fr

English : Journées du Patrimoine à Basly

Visits to Saint-Georges church, the old Protestant cemetery and exhibition of Basly lace, photographs and old postcards.

German : Journées du Patrimoine à Basly

Besichtigung der Kirche Saint-Georges, des alten protestantischen Friedhofs und Ausstellung von Spitzen, Fotografien und alten Postkarten aus Basly.

Italiano :

Visite alla chiesa di Saint-Georges, all’antico cimitero protestante e a una mostra di pizzi, fotografie e vecchie cartoline di Basly.

Espanol :

Visitas a la iglesia de Saint-Georges, al antiguo cementerio protestante y a una exposición de encajes, fotografías y postales antiguas de Basly.

L’événement Journées du Patrimoine à Basly Basly a été mis à jour le 2025-08-22 par Calvados Attractivité