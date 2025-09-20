Journées du Patrimoine à Basly Basly
Place Bud Hannam, Rue Talbot et Salle André Vauvert Basly Calvados
Début : Samedi Samedi 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Visites de l’église Saint-Georges, de l’ancien cimetière protestant et exposition de dentelles, photographies et cartes postales anciennes de Basly.
Place Bud Hannam, Rue Talbot et Salle André Vauvert Basly 14610 Calvados Normandie +33 2 31 80 07 25 mairie.basly@wanadoo.fr
English : Journées du Patrimoine à Basly
Visits to Saint-Georges church, the old Protestant cemetery and exhibition of Basly lace, photographs and old postcards.
German : Journées du Patrimoine à Basly
Besichtigung der Kirche Saint-Georges, des alten protestantischen Friedhofs und Ausstellung von Spitzen, Fotografien und alten Postkarten aus Basly.
Italiano :
Visite alla chiesa di Saint-Georges, all’antico cimitero protestante e a una mostra di pizzi, fotografie e vecchie cartoline di Basly.
Espanol :
Visitas a la iglesia de Saint-Georges, al antiguo cementerio protestante y a una exposición de encajes, fotografías y postales antiguas de Basly.
