Journées du Patrimoine à Bazas Bazas
Journées du Patrimoine à Bazas Bazas dimanche 21 septembre 2025.
Journées du Patrimoine à Bazas
Bazas Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-22
Date(s) :
2025-09-21
Chaque année depuis 1984, le 3ème week-end de septembre, les Journées Européennes du Patrimoine offrent la possibilité de découvrir ou de redécouvrir des édifices et sites privés et publics grâce à des manifestations originales et très diversifiées. Partez à la découverte du patrimoine de Bazas grâce à de nombreuses visites, expositions et animations. .
Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00 contact@lagirondedusud.com
English : Journées du Patrimoine à Bazas
German : Journées du Patrimoine à Bazas
Italiano :
Espanol : Journées du Patrimoine à Bazas
L’événement Journées du Patrimoine à Bazas Bazas a été mis à jour le 2025-09-02 par La Gironde du Sud