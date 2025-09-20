Journées du patrimoine à Beyssenac Beyssenac

Journées du patrimoine à Beyssenac Beyssenac samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine à Beyssenac

Beyssenac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

– Visite libre du Moulin de la Résistance et de la Mémoire du Pont Lasveyras Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 13h30 à 18h30.

– Visite libre de l’église Saint-Médard Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 9h à 18h.

– Visite libre de la grange ovalaire de La Varonie (vue de l’extérieur) Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h à 17h30.

– Visite libre de la grange ovalaire de Germignac Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 13h30 à 18h30. .

Beyssenac 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 31 77

English : Journées du patrimoine à Beyssenac

German : Journées du patrimoine à Beyssenac

Italiano :

Espanol : Journées du patrimoine à Beyssenac

L’événement Journées du patrimoine à Beyssenac Beyssenac a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze