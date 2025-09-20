Journées du patrimoine à Beyssenac Beyssenac
Beyssenac Corrèze
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
– Visite libre du Moulin de la Résistance et de la Mémoire du Pont Lasveyras Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 13h30 à 18h30.
– Visite libre de l’église Saint-Médard Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 9h à 18h.
– Visite libre de la grange ovalaire de La Varonie (vue de l’extérieur) Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h à 17h30.
– Visite libre de la grange ovalaire de Germignac Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 13h30 à 18h30. .
Beyssenac 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 31 77
