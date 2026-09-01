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Journées du patrimoine à Beyssenac Beyssenac

samedi 19 septembre 2026 · Beyssenac

Journées du patrimoine à Beyssenac Beyssenac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Ville
19230 Beyssenac
Département
Corrèze
Tarif

Beyssenac

Journées du patrimoine à Beyssenac

Beyssenac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

– Visite libre du Moulin de la Résistance et de la Mémoire du Pont Lasveyras Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 13h30 à 18h30
– Visite libre de l’église Saint-Médard Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 9h à 18h.
– Visite libre de la grange ovalaire de La Varonie (vue de l’extérieur) Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h à 17h30.
– Visite libre de la grange ovalaire de Germignac Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 13h30 à 18h30.   .

Beyssenac 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 31 77 

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English : Journées du patrimoine à Beyssenac

L’événement Journées du patrimoine à Beyssenac Beyssenac a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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