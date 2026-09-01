JOURNEES DU PATRIMOINE A CASTELNAU D’ESTRETEFONDS Castelnau-d’Estrétefonds

Informations pratiques

Castelnau-d’Estrétefonds

JOURNEES DU PATRIMOINE A CASTELNAU D’ESTRETEFONDS

JOURNÉES DU PATRIMOINE Castelnau-d’Estrétefonds Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les 19 et 20 septembre, les journées européennes du patrimoine ouvrent leurs portes à des lieux historiques souvent inaccessibles. Un week-end pour partir à la découverte de notre patrimoine architectural avec l’association Vivre et Connaître Castelnau en partenariat avec la ville.

Samedi 19 septembre

À l’Hôtel de ville :

De 14h à 18h : découvrez l’exposition de Germaine Chaumel, pionnière de la photographie à la médiathèque Rémy Peyranne et dans la salle des mariages, accessible par la rue du 19-Mars 1962.

À l’église Saint-Martin :

14h-18h : visite libre ; à 15h et 17h, visites commentées et découverte de l’orgue Cavaillé-Coll, classé Monument historique pour sa partie instrumentale

20h30 : concert d’orgue de Régis Pol, organiste

Dimanche 20 septembre

À l’espace Michel Colucci :

De 10h à 18h : animations et exposition sur la briqueterie, exposition de véhicules anciens avec Castelnau auto rétro

10h30 : départ du tour de ville commenté, en petit train, attention le nombre de places est limité

12h : apéritif offert par l’association Vivre et connaitre Castelnau, restauration sur place avec le marché gourmand, le tout animé par l’ensemble folklorique Le Quadrille occitan

De 14h à 18h : trajets allers-retours en continu, de l’espace Michel Colucci vers le château et l’église. Visites théâtralisées du château avec les bénévoles et la mise en scène de l’équipe de la médiathèque, visites commentées de l’église Saint-Martin et découverte de l’orgue, exposition d’ornements liturgiques

A 15h : animation musicale de l’école de musique du Frontonnais

Visites et animations gratuites. .

JOURNÉES DU PATRIMOINE Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie

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English :

On September 19 and 20, European Heritage Days will open the doors to historic sites that are often off-limits to the public. It’s a weekend to explore our architectural heritage with the association Vivre et Connaître Castelnau, in partnership with the city.

L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE A CASTELNAU D’ESTRETEFONDS Castelnau-d’Estrétefonds a été mis à jour le 2026-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE