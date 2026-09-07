Journées du patrimoine à Corronsac, La Sauveté de Corronsac, Corronsac

Informations pratiques

Journées du patrimoine à Corronsac Samedi 19 septembre, 00h00 La Sauveté de Corronsac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

A partir de 10 h, à l’église, à la mairie, au château, à l’école… tout le village se met à l’heure du Patrimoine : visites, ateliers, expositions… Inauguration à 18 h 30, son & lumière à 20 h

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A partir de 10 h, à l’église, à la mairie, au château, à l’école… tout le village se met à l’heure du Patrimoine : visites, ateliers, expositions… Inauguration à 18 h 30, son & lumière à 20 h Haute-Garonne Occitanie