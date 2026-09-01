Journées du Patrimoine à Davignac Davignac
samedi 19 septembre 2026 · Davignac
Informations pratiques
Davignac
Journées du Patrimoine à Davignac
Le Bourg Davignac Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées du Patrimoine à Davignac :
– balade libre « maisons des marchands de vins » 5km – samedi et dimanche de 10h à 12h30
– visite libre de la chapelle et de l’église
– jeu de piste dans le bourg : samedi et dimanche de 14h à 17h30 .
Le Bourg Davignac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr
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English : Journées du Patrimoine à Davignac
L’événement Journées du Patrimoine à Davignac Davignac a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Davignac (Corrèze)
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