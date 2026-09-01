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Journées du Patrimoine à Davignac Davignac

samedi 19 septembre 2026 · Davignac

Journées du Patrimoine à Davignac Davignac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Le Bourg
Ville
19250 Davignac
Département
Corrèze
Tarif
0 0 0 Gratuit

Davignac

Journées du Patrimoine à Davignac

Le Bourg Davignac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Journées du Patrimoine à Davignac :
– balade libre « maisons des marchands de vins » 5km – samedi et dimanche de 10h à 12h30
– visite libre de la chapelle et de l’église
– jeu de piste dans le bourg : samedi et dimanche de 14h à 17h30   .

Le Bourg Davignac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57  pah@payshautecorrezeventadour.fr

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English : Journées du Patrimoine à Davignac

L’événement Journées du Patrimoine à Davignac Davignac a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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