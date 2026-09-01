Informations pratiques

Davignac

Journées du Patrimoine à Davignac

Le Bourg Davignac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Journées du Patrimoine à Davignac :

– balade libre « maisons des marchands de vins » 5km – samedi et dimanche de 10h à 12h30

– visite libre de la chapelle et de l’église

– jeu de piste dans le bourg : samedi et dimanche de 14h à 17h30 .

Le Bourg Davignac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine à Davignac

L’événement Journées du Patrimoine à Davignac Davignac a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze