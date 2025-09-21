Journées du Patrimoine à Figeac exposition des Métiers d’Art Figeac

place Carnot, la Halle Figeac Lot

Plongez dans la magie des métiers d’art et de leurs productions uniques et fascinantes. Savourez la diversité des matières, la maîtrise des savoir-faire, la beauté et la fonctionnalité des créations de professionnels.

Les artisans d’art figeacois vous invitent à découvrir leurs réalisations et leur savoir-faire dans le cadre d’une exposition en plein air, animée par des démonstrations. .

place Carnot, la Halle Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

English :

Immerse yourself in the magic of fine crafts and their unique and fascinating productions

German :

Tauchen Sie ein in die Magie des Kunsthandwerks und seiner einzigartigen und faszinierenden Produktionen

Italiano :

Immergetevi nella magia dell’artigianato artistico e delle sue produzioni uniche e affascinanti

Espanol :

Sumérjase en la magia de la artesanía artística y sus producciones únicas y fascinantes

