Informations pratiques

Figeac

Journées du Patrimoine à Figeac : exposition des Métiers d’Art

place Carnot, la Halle Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des journées du patrimoine, plongez dans la magie des métiers d’art et de leurs productions uniques et fascinantes

Dans le cadre des journées du patrimoine, plongez dans la magie des métiers d’art et de leurs productions uniques et fascinantes. Savourez la diversité des matières, la maîtrise des savoir-faire, la beauté et la fonctionnalité des créations de professionnels. Les artisans d'art figeacois vous invitent à découvrir leurs réalisations et leur savoir-faire dans le cadre d'une exposition en plein air, animée par des démonstrations.

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place Carnot, la Halle Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 06 25

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English :

As part of Heritage Days, immerse yourself in the magic of the arts and crafts and their unique and fascinating creations

L’événement Journées du Patrimoine à Figeac : exposition des Métiers d’Art Figeac a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Figeac