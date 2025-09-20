Journées du Patrimoine à Fratteau Lieu-dit Château Fratteau Neuvic

samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine à Fratteau

Lieu-dit Château Fratteau Château de Fratteau Neuvic Dordogne

Pour les journées du patrimoine, le site de Fratteau est ouvert à la visite samedi 20 et dimanche 21 septembre.

Un départ de visite guidée chaque demi-heure environ.

10h-12h / 14h-18h, Site de Fratteau

Tarifs 5 € (adulte), 3 € (enfant de 6 à 16 ans)

Château de Fratteau 06 68 41 89 21 / 06 66 2

Lieu-dit Château Fratteau Château de Fratteau Neuvic 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 41 89 21 defrastel@gmail.com

English : Journées du Patrimoine à Fratteau

For Heritage Days, the Fratteau site is open to visitors on Saturday September 20 and Sunday September 21.

Guided tours depart approximately every half-hour.

10am-12pm / 2pm-6pm, Site de Fratteau

Prices: 5 ? (adults), 3 ? (children aged 6 to 16)

Château de Fratteau 06 68 41 89 21 / 06 66 2

German : Journées du Patrimoine à Fratteau

Anlässlich der Tage des Kulturerbes ist die Anlage von Fratteau am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September für Besucher geöffnet.

Etwa jede halbe Stunde startet eine geführte Besichtigung.

10h-12h / 14h-18h, Site de Fratteau

Preise: 5 ? (Erwachsene), 3 ? (Kinder von 6 bis 16 Jahren)

Schloss Fratteau: 06 68 41 89 21 / 06 66 2

Italiano :

In occasione delle Giornate del Patrimonio, il sito di Fratteau è aperto ai visitatori sabato 20 e domenica 21 settembre.

Le visite guidate partono ogni mezz’ora circa.

10.00-12.00 / 14.00-18.00, Sito di Fratteau

Ingresso: 5 € (adulti), 3 € (bambini dai 6 ai 16 anni)

Castello di Fratteau: 06 68 41 89 21 / 06 66 2

Espanol : Journées du Patrimoine à Fratteau

Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, el recinto de Fratteau estará abierto a los visitantes el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre.

Las visitas guiadas salen aproximadamente cada media hora.

10.00-12.00 h / 14.00-18.00 h, Sitio de Fratteau

Entrada: 5 euros (adultos), 3 euros (niños de 6 a 16 años)

Castillo de Fratteau: 06 68 41 89 21 / 06 66 2

