JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE Toulouse

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

La Bibliothèque d’étude et du patrimoine de Toulouse située dans un bâtiment emblématique de style Art déco, conserve un exceptionnel ensemble de collections patrimoniales manuscrits, imprimés anciens, archives, estampes… Elle se distingue aussi par ses visites régulières, expositions de documents originaux, ateliers de médiation, etc

Ce week-end, elle vous ouvre ses portes !

Au programme

– Visites guidées de la bibliothèque et de son architecture Art déco partez à la découverte d’un édifice emblématique des années 1930 et de ses décors remarquables.

– Exploration des réserves patrimoniales accédez exceptionnellement aux coulisses de la conservation et découvrez des documents rares.

– Spectacle “La Visite Ratée” une visite théâtralisée décalée, pleine d’humour, qui vous fait voir la bibliothèque sous un jour inattendu.

– Escape Game “La menace des livres contaminés” élucidez un mystère étrange au cœur de la bibliothèque dans un jeu immersif original.

– Blind test “Fais chanter la grand-mère !” un jeu musical intergénérationnel sur les airs du passé, à partager en famille.

– Concert et bal swing avec Swing of France ambiance rétro garantie avec ce bal festif aux sonorités des années 30-40.

– Ateliers créatifs pour tous création d’un livre d’artiste à partir d’images patrimoniales, personnalisation de badges à partir de documents anciens. atelier déguisement et photographie, pour changer d’époque en un clin d’œil.

– Après-midi ludique jeux géants, jeux de société et jeux d’ambiance

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine .

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDE ET DU PATRIMOINE 1 Rue de Périgord Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 27 66 66

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

German :

Für Neugierige und Geschichtsinteressierte bieten die Europäischen Tage des Kulturerbes die Gelegenheit, den Reichtum des Toulouser Kulturerbes (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’opportunità per i curiosi e gli amanti della storia di (ri)scoprire il ricco patrimonio di Tolosa.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para que los curiosos y amantes de la historia (re)descubran el rico patrimonio de Toulouse.

