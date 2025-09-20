JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDES MÉRIDIONALES BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDES MÉRIDIONALES Toulouse

BIBLIOTHÈQUE D’ÉTUDES MÉRIDIONALES 56 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

La Bibliothèque d’Études Méridionales est l’héritière de près d’un siècle d’histoire de la recherche sur les sociétés méridionales à Toulouse.

Ce week-end elle vous ouvre ses portes !

Découvrez l’ancienne bibliothèque de la section Lettres de Droit de l’Université de Toulouse. Une bibliothèque de recherche constituée d’un large fonds en histoire, langues et littérature du grand Midi de la France. .

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

German :

Für Neugierige und Geschichtsinteressierte bieten die Europäischen Tage des Kulturerbes die Gelegenheit, den Reichtum des Toulouser Kulturerbes (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’opportunità per i curiosi e gli amanti della storia di (ri)scoprire il ricco patrimonio di Tolosa.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para que los curiosos y amantes de la historia (re)descubran el rico patrimonio de Toulouse.

