Journées du patrimoine à la chapelle Epfig

Journées du patrimoine à la chapelle

84a rue Saint Marguerite Epfig Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Les Amis de la Chapelle vous ouvrent leurs portes pour une expérience unique mêlant découverte, histoire et art. Au programme visites guidées, maquette pédagogique, parcours historiques, exposition de peintures dans la chapelle et au Relais de la Route Romane. Le 20 14h-18h/ le 21: 10h-18h

Plongez dans l’histoire de la Chapelle Sainte-Marguerite lors des Journées Européennes du Patrimoine !

Les Amis de la Chapelle vous ouvrent leurs portes pour une expérience unique mêlant découverte, histoire et art.

Au programme

Visites guidées de la chapelle et de son jardin pour en percer tous les secrets,

Maquette pédagogique pour mieux comprendre son architecture,

Parcours historiques ponctués de panneaux d’information,

Exposition de peintures dans la chapelle et au Relais de la Route Romane.

Une immersion au cœur du patrimoine local, à ne pas manquer !

84a rue Saint Marguerite Epfig 67680 Bas-Rhin Grand Est +33 6 87 52 25 77 info@ste-marguerite-epfig.fr

English :

The Friends of the Chapel open their doors to you for a unique experience combining discovery, history and art. On the program: guided tours, educational model, historical tours, exhibition of paintings in the chapel and at the Relais de la Route Romane. 20th: 2pm-6pm/ 21st: 10am-6pm

German :

Die Freunde der Kapelle öffnen Ihnen ihre Türen für ein einzigartiges Erlebnis, das Entdeckung, Geschichte und Kunst miteinander verbindet. Auf dem Programm stehen: Führungen, ein pädagogisches Modell, historische Rundgänge, eine Ausstellung von Gemälden in der Kapelle und im Relais de la Route Romane. Am 20.: 14-18 Uhr/ am 21.: 10-18 Uhr

Italiano :

Gli Amici della Cappella vi aprono le porte per un’esperienza unica che unisce scoperta, storia e arte. In programma: visite guidate, modello didattico, percorso storico, esposizione di dipinti nella cappella e nel Relais de la Route Romane. 20: 14.00-18.00/ 21.00: 10.00-18.00

Espanol :

Los Amigos de la Capilla le abren sus puertas para vivir una experiencia única que combina descubrimiento, historia y arte. En el programa: visitas guiadas, maqueta pedagógica, recorrido histórico, exposición de pinturas en la capilla y en el Relais de la Route Romane. Día 20: de 14.00 a 18.00 h/ Día 21: de 10.00 a 18.00 h

