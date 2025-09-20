JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH DE LA GRAVE Rue du Pont Saint-Pierre Toulouse

JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH DE LA GRAVE

Rue du Pont Saint-Pierre CHAPELLE SAINT-JOSEPH DE LA GRAVE Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Perchée sur la rive gauche, dans le quartier de Saint-Cyprien, la Chapelle de La Grave est un symbole iconique de Toulouse, avec son dôme turquoise reconnaissable depuis les quais de la Garonne. Star des cartes postales et muse des photographes, il s’impose comme l’un des monuments incontournables de la ville rose.

Ce week-end, il vous ouvrent ses portes !

Suivez le guide pour une visite flash de 30 min Avec son double dôme construit sur pilotis pour résister aux crues de la Garonne, la chapelle, ancien hôpital des pestiférés, s’impose par son profil exceptionnel dans le paysage urbain. Un incontournable de la ville rose. (11h30, 14h30, 19h et 17h)

Ou laissez vous tenter par la visite « La Pestes et ses remèdes » Entre mythe, science et traditions, découvrez les pratiques étonnantes de la médecine d’époque. Découverte au cœur de l’époque moderne pour explorer les tentatives parfois étonnantes de remèdes contre la peste. Un moment de culture générale aussi instructif qu’insolite. (12h, 15h et 16h30)

· Exposition Henri-Georges ADAM, Un Moderne Révélé

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour accéder librement à l’exposition temporaire. Mêlant approche artistique, historique et technique, l’exposition explore les multiples facettes de l’œuvre d’Henri-Georges Adam. Entre gravures, sculptures, dessins et réalisations monumentales. 4 sites accueillent le travail de l’artiste la chapelle de La Grave, le Castelet, le Monument à la Gloire de la Résistance et le musée des Arts Précieux Paul-Dupuy.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

Rue du Pont Saint-Pierre CHAPELLE SAINT-JOSEPH DE LA GRAVE Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 81 91 72 00

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

German :

Für Neugierige und Geschichtsinteressierte bieten die Europäischen Tage des Kulturerbes die Gelegenheit, den Reichtum des Toulouser Kulturerbes (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’opportunità per i curiosi e gli amanti della storia di (ri)scoprire il ricco patrimonio di Tolosa.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para que los curiosos y amantes de la historia (re)descubran el rico patrimonio de Toulouse.

