JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA CHARTREUSE DU BIGNAC LA CHARTREUSE DU BIGNAC Saint-Nexans

LA CHARTREUSE DU BIGNAC 1883 Route du Bignac Saint-Nexans Dordogne

À l’occasion des Journées Du Patrimoine, nous vous proposons une visite du domaine.

Lors de la visite, laissez vous guider par Jean-Louis Viargues, le propriétaire. Il vous dévoilera l’histoire et les secrets de la Chartreuse !

Si vous le désirez, après cette parenthèse historique, régalez-vous au restaurant gastronomique le dimanche pour le déjeuner ou le dîner.

Le Chef Jean Twari et son équipe vous surprendront avec une cuisine raffinée et créative.

La visite est gratuite et ouverte à tous, sur réservation (places limitées) .

LA CHARTREUSE DU BIGNAC 1883 Route du Bignac Saint-Nexans 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 22 12 80

