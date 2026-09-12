[Journées du Patrimoine] A la découverte de l’ancien château de Nanteuil-le-Haudouin et du bourg grâce à la reconstitution 3D Nanteuil-le-Haudouin

Informations pratiques

Nanteuil-le-Haudouin

[Journées du Patrimoine] A la découverte de l’ancien château de Nanteuil-le-Haudouin et du bourg grâce à la reconstitution 3D

29 Bis Rue Gambetta Nanteuil-le-Haudouin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Le bourg de Nanteuil-le-Haudouin et son château aujourd’hui disparu font l’objet d’une étude scientifique approfondie grâce à l’association Histoire et Archéologie de Nanteuil.

Au moyen des recherches en archives, de l’archéologie et de l’utilisation des outils 3D, l’association et la médiathèque de Nanteuil vous proposent une matinée de plongée au cœur de Nanteuil en 1715.

Au programme, à partir de 10 h, visite du Nanteuil du XVIIIe siècle appuyée sur de grandes images 3D ; visite des souterrains subsistants du château ; visite virtuelle du château grâce à des lunettes de réalité virtuelle.

à 10 h

médiathèque de Nanteuil-le-Haudouin, 29 bis Rue Gambetta, 60440 Nanteuil-le-Haudouin

inscriptions à accueil@nlh60.fr.

Gratuit.

Le bourg de Nanteuil-le-Haudouin et son château aujourd’hui disparu font l’objet d’une étude scientifique approfondie grâce à l’association Histoire et Archéologie de Nanteuil.

Au moyen des recherches en archives, de l’archéologie et de l’utilisation des outils 3D, l’association et la médiathèque de Nanteuil vous proposent une matinée de plongée au cœur de Nanteuil en 1715.

Au programme, à partir de 10 h, visite du Nanteuil du XVIIIe siècle appuyée sur de grandes images 3D ; visite des souterrains subsistants du château ; visite virtuelle du château grâce à des lunettes de réalité virtuelle.

à 10 h

médiathèque de Nanteuil-le-Haudouin, 29 bis Rue Gambetta, 60440 Nanteuil-le-Haudouin

inscriptions à accueil@nlh60.fr.

Gratuit. .

29 Bis Rue Gambetta Nanteuil-le-Haudouin 60440 Oise Hauts-de-France accueil@nlh60.fr

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English :

The village of Nanteuil-le-Haudouin and its castle—which no longer exists—are the subject of an in-depth scientific study thanks to the Nanteuil History and Archaeology Association.

Through archival research, archaeology, and the use of 3D tools, the association and the Nanteuil Media Library invite you to spend a morning immersed in the heart of Nanteuil as it was in 1715.

On the agenda, starting at 10 a.m.: a tour of 18th-century Nanteuil featuring large-scale 3D images; a tour of the castle’s remaining underground passages; a virtual tour of the castle using virtual reality headsets.

At 10 a.m.

Nanteuil-le-Haudouin Media Center, 29 bis Rue Gambetta, 60440 Nanteuil-le-Haudouin

Registration at: accueil@nlh60.fr.

Free.

L’événement [Journées du Patrimoine] A la découverte de l’ancien château de Nanteuil-le-Haudouin et du bourg grâce à la reconstitution 3D Nanteuil-le-Haudouin a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays de Valois