Informations pratiques

Saint-Laurent-en-Brionnais

Journées du Patrimoine, A la découverte du Bourg de Saint-Laurent-en-Brionnais

Parking de la salle des fêtes de la commune, au bourg Saint-Laurent-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

A la découverte du bourg du village :

des premiers emboucheurs du village en parcourant les extérieurs du château de Joux ; du Manoir du Cray, édifié au XVIe siècle ; de l’église, de ses liens avec l’abbaye de Cluny, de ses parties romanes, de sa nef du XIXe

; et de l’ancien pensionnat de jeunes filles fondée au début du XIXe siècle. .

Parking de la salle des fêtes de la commune, au bourg Saint-Laurent-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 52 15 30 famille-rossignol@orange.fr

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English : Journées du Patrimoine, A la découverte du Bourg de Saint-Laurent-en-Brionnais

L’événement Journées du Patrimoine, A la découverte du Bourg de Saint-Laurent-en-Brionnais Saint-Laurent-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-09-07 par LA CLAYETTE – CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais