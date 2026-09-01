Journées du Patrimoine, A la découverte du Bourg de Saint-Laurent-en-Brionnais Saint-Laurent-en-Brionnais
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Laurent-en-Brionnais
Informations pratiques
Saint-Laurent-en-Brionnais
Journées du Patrimoine, A la découverte du Bourg de Saint-Laurent-en-Brionnais
Parking de la salle des fêtes de la commune, au bourg Saint-Laurent-en-Brionnais Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
A la découverte du bourg du village :
des premiers emboucheurs du village en parcourant les extérieurs du château de Joux ; du Manoir du Cray, édifié au XVIe siècle ; de l’église, de ses liens avec l’abbaye de Cluny, de ses parties romanes, de sa nef du XIXe
; et de l’ancien pensionnat de jeunes filles fondée au début du XIXe siècle. .
Parking de la salle des fêtes de la commune, au bourg Saint-Laurent-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 52 15 30 famille-rossignol@orange.fr
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English : Journées du Patrimoine, A la découverte du Bourg de Saint-Laurent-en-Brionnais
L’événement Journées du Patrimoine, A la découverte du Bourg de Saint-Laurent-en-Brionnais Saint-Laurent-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-09-07 par LA CLAYETTE – CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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