JOURNÉES DU PATRIMOINE A LA FONDATION BEMBERG FONDATION BEMBERG Toulouse

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Construit en 1555 pour l’un des plus riches marchands de pastel de Toulouse, Pierre d’Assezat, l’Hôtel qui porte son nom a vu s’installer en son sein de nombreux successeurs jusqu’à l’arrivée en 1995 de la Fondation Bemberg. Elle réunit aujourd’hui une riche collection répartie entre peintures, sculptures et objets d’art…

Ce week-end, elle vous ouvre ses portes !

L’occasion de découvrir l’exposition Architecture dans l’œuvre / L’œuvre dans l’architecture , un parcours original au sein de la collection permanente mettant en lumière les liens entre les œuvres et l’architecture qui les accueille. Pour les familles, des animations ludiques intitulées L’architecture et le musée en s’amusant sont proposées en accès libre, avec des jeux, puzzles et coloriages autour de l’architecture, adaptés aux enfants dès 6 ans. En complément, l’atelier créatif Autour de l’architecture permet aux plus jeunes de construire une maquette de l’Hôtel d’Assézat et d’imaginer leur musée idéal ; il sera animé à des horaires fixes tout au long des deux journées (10h30, 14h30, 15h30, 16h30), sur inscription recommandée.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

German :

Für Neugierige und Geschichtsinteressierte bieten die Europäischen Tage des Kulturerbes die Gelegenheit, den Reichtum des Toulouser Kulturerbes (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’opportunità per i curiosi e gli amanti della storia di (ri)scoprire il ricco patrimonio di Tolosa.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para que los curiosos y amantes de la historia (re)descubran el rico patrimonio de Toulouse.

