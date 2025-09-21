Journées du patrimoine à la forge de Montagney Gorge de Montagney (Haut-Fourneau) Montagney-Servigney
Gorge de Montagney (Haut-Fourneau) 2 rue du Haut-Fourneau Montagney-Servigney Doubs
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Dans le cadre des Journées Européenne du Patrimoine, la Forge de Montagney ouvre ses portes à toutes et tous le dimanche 21 septembre 2025, de 10h à 18h. Visites, animations, buvette et restauration sont au programme. .
Gorge de Montagney (Haut-Fourneau) 2 rue du Haut-Fourneau Montagney-Servigney 25680 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 99 52 filetchristian@orange.fr
