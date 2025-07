JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA GARE DE TOULOUSE MATABIAU AVEC AVEC GARES & CONNEXIONS GARE TOULOUSE MATABIAU Toulouse

GARE TOULOUSE MATABIAU 64 Boulevard Pierre Sémard Toulouse Haute-Garonne

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 14:00:00

2025-09-20

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

Venez découvrir l’histoire et l’architecture remarquable de la plus grande gare ferroviaire d’Occitanie, récemment distinguée par le prestigieux Prix Versailles 2024. Une immersion dans l’histoire ferroviaire toulousaine. Ce week-end, elle vous ouvre ses portes !

Lors d’une visite guidée d’une heure, vous découvrez les secrets d’un monument historique classé depuis 1984. Au fil d’un parcours spécialement conçu, vous découvrez les éléments architecturaux exceptionnels de cette gare inaugurée en 1905 sa façade monumentale ornée de 26 médaillons représentant les destinations desservies par la Compagnie du Midi, son

hall lumineux aux verrières spectaculaires, ses horloges historiques et ses impressionnantes marquises métalliques. Votre visite vous permet de comprendre pourquoi ce projet de 42

millions d’euros a su séduire un jury international respect scrupuleux du patrimoine, intégration harmonieuse de la modernité, amélioration de l’accessibilité et préparation aux défis de mobilité futurs.

Cette visite s’adresse à tous les publics, des passionnés d’architecture aux familles curieuses de découvrir l’envers du décor d’un lieu qu’ils traversent peut-être quotidiennement sans en soupçonner les richesses. Le parcours de 600 mètres est accessible aux personnes à mobilité

réduite grâce aux aménagements récents.

Bonne visite !

Bon à savoir

– Chaque visite est limitée à 20 personnes.

– Prévoir des chaussures confortables.

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine. .

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

German :

Für Neugierige und Geschichtsinteressierte bieten die Europäischen Tage des Kulturerbes die Gelegenheit, den Reichtum des Toulouser Kulturerbes (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’opportunità per i curiosi e gli amanti della storia di (ri)scoprire il ricco patrimonio di Tolosa.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para que los curiosos y amantes de la historia (re)descubran el rico patrimonio de Toulouse.

