JOURNÉES DU PATRIMOINE À LA GRAINERIE LA GRAINERIE Balma

LA GRAINERIE 61 Rue Saint-Jean Balma Haute-Garonne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Pour les curieux et passionnés d’histoire, les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de (re)découvrir la richesse du patrimoine toulousain.

La Grainerie est une fabrique des arts du cirque et de l’itinérance dédiée au renforcement de la filière cirque et à l’accompagnement de ses acteurs. C’est un lieu ressource au service des créateurs, des techniciens, des administrateurs, qui offre des espaces d’entraînement, de création et de diffusion, de fabrication et de stockage, des bureaux. Après plusieurs années d’interruption, La Grainerie et toute son équipe sont vous convie à nouveau aux Journées européennes du patrimoine.

Ce week-end elle vous ouvre ses portes !

Des coulisses des salles de spectacle en passant par la salle d’entraînement, cette journée vous offre l’occasion de redécouvrir La Grainerie et de profiter de quelques surprises au cours de votre visite !

Retrouvez le détail de la programmation et les horaires sur le site officiel des Journées Européennes du Patrimoine.

English :

The European Heritage Days are an opportunity for the curious and history-loving to (re)discover Toulouse’s rich heritage.

German :

Für Neugierige und Geschichtsinteressierte bieten die Europäischen Tage des Kulturerbes die Gelegenheit, den Reichtum des Toulouser Kulturerbes (wieder) zu entdecken.

Italiano :

Le Giornate Europee del Patrimonio sono un’opportunità per i curiosi e gli amanti della storia di (ri)scoprire il ricco patrimonio di Tolosa.

Espanol :

Las Jornadas Europeas del Patrimonio son una oportunidad para que los curiosos y amantes de la historia (re)descubran el rico patrimonio de Toulouse.

