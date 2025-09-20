Journées du patrimoine à la Grotte du Grand Roc Les Eyzies

Profitez des Journées européennes du patrimoine pour découvrir la grotte du Grand Roc dans les conditions proches de celles de sa découverte en 1924. Munis d’une lampe tempête, vous pourrez admirer plus en détail l’incroyable variété et densité de ses cristallisations. Places limitées. Réservation obligatoire .

Grotte du Grand Roc Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 92 70

English : Journées du patrimoine Grotte du Grand Roc

Take advantage of the European Heritage Days to discover the Grand Roc cave. Equipped with a storm lamp, you can admire in greater detail the incredible variety and density of its crystallizations. Places are limited. Reservations required.

German : Journées du patrimoine à la Grotte du Grand Roc

Nutzen Sie die Europäischen Tage des Kulturerbes, um die Grotte du Grand Roc zu entdecken. Ausgestattet mit einer Sturmlampe können Sie die unglaubliche Vielfalt und Dichte der Kristallisationen genauer bewundern. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Approfittate delle Giornate Europee del Patrimonio per scoprire la grotta del Grand Roc. Armati di una lampada da tempesta, potrete ammirare più dettagliatamente l’incredibile varietà e densità delle sue cristallizzazioni. I posti sono limitati. È indispensabile la prenotazione.

Espanol : Journées du patrimoine à la Grotte du Grand Roc

Aproveche las Jornadas Europeas del Patrimonio para descubrir la cueva del Grand Roc. Armado con una lámpara de tormenta, podrá admirar con mayor detalle la increíble variedad y densidad de sus cristalizaciones. Plazas limitadas. Imprescindible reservar.

