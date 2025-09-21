Journées du Patrimoine à la Maison de la Réserve Maison de la Réserve Rochechouart

Journées du Patrimoine à la Maison de la Réserve Maison de la Réserve Rochechouart dimanche 21 septembre 2025.

Journées du Patrimoine à la Maison de la Réserve

Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

À l’occasion de cet événement national, la Réserve naturelle de Rochechouart vous ouvre exceptionnellement ses portes pour une découverte insolite ! Plongez dans les coulisses de la carothèque, un lieu habituellement fermé au public, où sont précieusement conservés pas moins de 540 mètres de carottes rocheuses. Ces trésors géologiques ont été extraits lors de la grande campagne de forages scientifiques de 2017 et racontent, couche après couche, l’histoire incroyable de l’impact météoritique de Rochechouart. Laissez-vous guider par un passionné qui partagera avec vous les secrets de ce patrimoine unique. Deux créneaux de visite sont proposés, entièrement gratuits, mais attention les places sont limitées ! Rendez-vous à la Maison de la Réserve, sur réservation obligatoire, pour une expérience rare et fascinante. .

Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70 reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr

English : Journées du Patrimoine à la Maison de la Réserve

German : Journées du Patrimoine à la Maison de la Réserve

Italiano :

Espanol : Journées du Patrimoine à la Maison de la Réserve

L’événement Journées du Patrimoine à la Maison de la Réserve Rochechouart a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Porte Océane du Limousin