Journées du patrimoine à la Maison du Mineur La maison du mineur La Grand-Combe

Journées du patrimoine à la Maison du Mineur La maison du mineur La Grand-Combe samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine à la Maison du Mineur 20 et 21 septembre La maison du mineur Gard

Tarif spécial : 4€ par adulte. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Vivez une expérience immersive au cœur de l’histoire minière locale. En visite libre ou accompagné d’un guide, partez à la découverte des anciennes installations et revivez le quotidien des mineurs qui ont marqué l’histoire du territoire.

Une visite enrichissante, ponctuée de moments inattendus, idéale pour les curieux, les passionnés de patrimoine et les familles en quête de découvertes.

La maison du mineur Rue Victor Fumat, 30110 La Grand-Combe La Grand-Combe 30110 Gard Occitanie 04 66 34 28 93 https://www.maison-du-mineur.com/ https://www.facebook.com/lamaisondumineur/ Dans un bâtiment datant de 1935, la maison du mineur illustre le travail harassant et la vie des mineurs au travers d’une riche collection que les fondateurs ont patiemment sauvegardée dans ce lieu authentique, chargé d’histoire. Une vue d’ensemble exceptionnelle des installations de surface, avec la visite de la salle des machines, unique en Europe. Le chevalement du puits Ricard domine fièrement la vallée qui pendant des décennies a vu défiler des milliers de familles venues d’autres régions et pays pour travailler dans les mines cévenoles. Parking. Rampe d’accès et ascenseur.

À la découverte de l’histoire minière cévenole patrimoine Mine

© Maison du Mineur – Alès Agglomération