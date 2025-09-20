Journées du patrimoine à la Maison historique Rémy Martin Maison historique Rémy Martin Cognac
Maison historique Rémy Martin 20 re de la société vinicole Cognac Charente
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
À l’occasion des Journées du Patrimoine, la Maison Rémy Martin vous ouvre ses portes pour une expérience inoubliable placée sous le signe du raffinement et de la tradition !
Maison historique Rémy Martin 20 re de la société vinicole Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 76 66 visites.remymartin@remy-cointreau.com
English :
On the occasion of the Journées du Patrimoine, Maison Rémy Martin opens its doors to you for an unforgettable experience of refinement and tradition!
German :
Anlässlich der Tage des Kulturerbes öffnet das Haus Rémy Martin seine Türen für ein unvergessliches Erlebnis im Zeichen von Raffinesse und Tradition!
Italiano :
In occasione delle Giornate del Patrimonio, la Maison Rémy Martin vi apre le porte per un’esperienza indimenticabile di raffinatezza e tradizione!
Espanol :
Con motivo de las Jornadas del Patrimonio, la Maison Rémy Martin le abre sus puertas para vivir una experiencia inolvidable de refinamiento y tradición
