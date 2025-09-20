Journées du Patrimoine à la Maison Jean Vilar Maison Jean Vilar Avignon

Réservation obligatoire pour le spectacle (Notre) Mouette ou Du Vent

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre 2024 de 14h à 18h

AU PROGRAMME :

Visites libres des expositions

– Les Clés du Festival – L’Aventure du Festival d’Avignon des origines à nos jours | Inaugurée le 5 juillet dernier, l’exposition Les Clés du Festival a rencontré un formidable succès auprès des festivaliers. Venez la découvrir en accès libre et guidées par l’équipe de la Maison Jean Vilar !

– Jean-Michel Ribes, un pas de côté | Dernier week-end pour découvrir le parcours remarquable de Jean-Michel Ribes, metteur en scène, réalisateur, auteur et emblématique directeur du Théâtre du Rond-Point.

– Carnets de François Tanguy | Tout à la fois scénographe, constructeur, musicien, acteur, poète, metteur en scène pour le théâtre du Radeau, François Tanguy était aussi dessinateur et a accompagné son parcours artistique de nombreux carnets et croquis.

– Les Beautés s’affichent | Témoignage en images du défilé créé lors de l’édition 2024 de C’est pas du luxe ! par la compagnie ERd’O avec les jeunes mineur.e.s exilé.e.s, accompagné.e.s par l’association Rosmerta

Visites guidées de l’exposition Les Clés du Festival

> 14h15 / 15h15 / 16h15 et 17h15

Visites commentées de la bibliothèque-BnF et ses réserves

> 15h / 16h et 17h

Représentations du spectacle (Notre) Mouette ou du Vent par La Compagnie Bromios, un travail collectif dirigé par Fabrice Pruvost

> 15h sur réservation

Découverte de l’exposition Les Beautés s’affichent et du projet Les Beautés avec l’équipe de l’association Rosmerta.

> Rendez-vous à 15h / 15h30 / 16h et 16h30

L’accès aux différentes expositions et rencontres est gratuit dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

ET AUSSI :

Buvette et grands jeux en bois dans la Calade de la Maison Jean Vilar

Renseignements et réservations :

accueil@maisonjeanvilar.org | 04 90 86 59 64

Maison Jean Vilar
8 Rue de Mons, 84000 Avignon, France

L'Hôtel de Crochans doit son nom à l'aîné de la famille de Guyon, seigneur de Crochans, qui en 1671 rachète l'habitation principale conçue dès 1330 par le cardinal Pierre des Prés dans l'actuelle rue Mons. Du palais originel, le nouveau propriétaire, maitre de camp dans les armées royales de Louis XIV, fait un hôtel particulier à l'architecture typique des bâtiments classiques du XVIIe siècle. Entre la Place de l'Horloge et le Palais des Papes, le lieu a gardé toute l'élégance de sa physionomie historique. Ainsi, dès 1972, les façades sur cour et jardin, la calade (cour provençale pavée de galets posés sur tranche), et le portail (dessiné par l'architecte Pierre Mignard II) ont été inscrits aux Monuments historiques. Trois salons XVIIIe complètent l'ensemble : le salon rose, le salon vert et le salon de la Mouette. La Ville d'Avignon l'acquiert en 1974 pour y accueillir la future Maison Jean Vilar, qui s'y installe en 1979. Dans le hall d'entrée entièrement rénové en 2018, on peut désormais admirer un mobile de Calder, élément de décor de la pièce Nucléa d'Henri Pichette mise en scène par Jean Vilar en 1952.

© AJV – Margot Laurens