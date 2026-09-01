Informations pratiques

Châtillon-sur-Indre

Journées du patrimoine à la Micro Folie de Châtillon-sur-Indre

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

A la Micro-Folie, visionnez en continu un siècle du château de Châtillon-sur-Indre en images.

Le Château de Châtillon-sur-Indre est un ensemble monumental d’importance, situé au centre de la ville dont il constitue le cœur. Il se compose de deux entités associées : un donjon formé d’une tour maîtresse du XIIe siècle entourée d’une chemise annulaire, et une enceinte castrale comprenant plusieurs corps de bâtiments disposés autour d’une cour centrale. Parmi ces bâtiments, le logis est incontestablement le plus imposant. Il fut construit par Pierre de La Broce, chambellan et favori du roi Philippe III le Hardi, à qui la châtellenie de Châtillon fut attribuée en 1274. Au fil des siècles, le logis fit l’objet de plusieurs remaniements et rajouts : escalier rampe sur rampe au XVe siècle, porte monumentale et pavillon de liaison au XVIIe siècle. .

5 Place du Vieux Château Châtillon-sur-Indre 36700 Indre Centre-Val de Loire +33 6 47 83 27 79 micro-folie@chatillon-sur-indre.fr

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English :

At the Micro-Folie, watch a century of the Château de Chétillon-sur-Indre in pictures via streaming.

L’événement Journées du patrimoine à la Micro Folie de Châtillon-sur-Indre Châtillon-sur-Indre a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY