Journées du patrimoine à la micro folie de La Souterraine La Souterraine

Journées du patrimoine à la micro folie de La Souterraine

Rue de Lavaud La Souterraine Creuse

Gratuit

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Micro-Folie de La Souterraine vous propose un programme entre patrimoine architectural et moments de découverte pour tous !

– Samedi 20 septembre

14h Conférence par Florian Baret (chercheur à l’UMR 7324 CITERESLAT, Tours), sur les résultats 2024 de la fouille programmée du Quartier Est de l’agglomération romaine de Bridiers.

⛪ 17h Visite de la Chapelle du Sauveur, entre architecture et histoires locales.

Sur inscription | Places limitées | Gratuit

22h Veillée aux étoiles. Rendez-vous au sommet de la tour de Bridiers pour une soirée d’observation de la voie lactée en compagnie de Pascal Coste ! Pensez à prévoir un vêtement chaud.

Sur inscription | Places limitées | Gratuit .

Rue de Lavaud La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 96 20 10

