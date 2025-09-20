Journées du patrimoine à la micro folie de La Souterraine La Souterraine
Journées du patrimoine à la micro folie de La Souterraine
Rue de Lavaud La Souterraine Creuse
Gratuit
2025-09-20
2025-09-20
2025-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Micro-Folie de La Souterraine vous propose un programme entre patrimoine architectural et moments de découverte pour tous !
– Samedi 20 septembre
14h Conférence par Florian Baret (chercheur à l’UMR 7324 CITERESLAT, Tours), sur les résultats 2024 de la fouille programmée du Quartier Est de l’agglomération romaine de Bridiers.
⛪ 17h Visite de la Chapelle du Sauveur, entre architecture et histoires locales.
Sur inscription | Places limitées | Gratuit
22h Veillée aux étoiles. Rendez-vous au sommet de la tour de Bridiers pour une soirée d’observation de la voie lactée en compagnie de Pascal Coste ! Pensez à prévoir un vêtement chaud.
Sur inscription | Places limitées | Gratuit .
Rue de Lavaud La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 96 20 10
