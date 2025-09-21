Journées du patrimoine à la micro folie de La Souterraine La Souterraine
Journées du patrimoine à la micro folie de La Souterraine
Rue de Lavaud La Souterraine Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
2025-09-21
14h Réalité virtuelle. (Re)découvrez Notre-Dame de Paris telle qu’elle était à la Révolution française grâce à une reconstitution 3D réalisée par Ubisoft pour Assassin’s Creed Unity.
Sur inscription | Places limitées | Gratuit | Durée 7m
16h Jeux en famille avec la mallette ludique Rebâtir Notre-Dame de Paris pour découvrir les grandes opérations du chantier et les métiers qui ont oeuvré à la reconstruction.
Sur inscription | Places limitées | Gratuit | Durée 1h
Informations et inscriptions microfolie@la-souterraine.fr ou 06.76.32.08.32/05.19.96.20.10 .
Rue de Lavaud La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 96 20 10
