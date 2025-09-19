Journées du patrimoine à la Mine Témoin Mine Témoin Alès

Journées du patrimoine à la Mine Témoin Mine Témoin Alès vendredi 19 septembre 2025.

Journées du patrimoine à la Mine Témoin 19 – 21 septembre Mine Témoin Gard

Tarif spécial : visite théâtralisée 12 € par adulte / 8,50€ de 13 à 17 ans / 7,50€ de 6 à 12 ans. Gratuit moins de 6 ans ; visites traditionnelles 9,50€ par adulte / 5,50€ de 6 à 17 ans / Gratuit moins 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T21:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

VISITES THÉÂTRALISÉES « La Nouvelle Société Minière »

Farce satirique, humour noir, second degré.

Une commerciale de la Nouvelle Société Minière, Angelica Pluc, retrace l’histoire du travail dans la mine. Son point de vue parfois outrancier ne vous laissera pas indifférent. Elle fera tout pour vous convaincre que la mine est un univers merveilleux et un choix d’avenir pour l’autonomie énergétique de la France.

Une farce satirique décalée, drôle et piquante, qui vous fera réfléchir autant que sourire.

Vendredi 19 et samedi 20 septembre : 18h, 19h30 et 21h.

Tarif réduit : 12€ par adulte / 8,50€ de 13 à 17 ans / 7,50€ de 6 à 12 ans. Gratuit moins de 6 ans.

Sur réservation.

VISITES TRADITIONNELLES

Ouvrage d’art minier unique en France, la Mine Témoin est un témoignage exceptionnel de l’histoire minière en Cévennes. Ancien centre d’apprentissage, il a formé plusieurs générations de mineurs.

La visite guidée vous amène à parcourir 700 mètres de galeries entièrement commentées, offrant une rétrospective saisissante des techniques, outils et conditions de travail dans les mines, du XIXe siècle jusqu’à la fermeture des derniers puits.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre.

Visite guidée sur réservation de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h – dernier départ 11h et 16h30.

Tarif réduit : 9,50€ par adulte / 5,50€ de 6 à 17 ans / Gratuit moins 6 ans.

Mine Témoin Chemin de la cité Sainte-Marie, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 30 45 15 https://www.ales.fr/sortir-bouger/musees/mine-temoin/ Sur les hauteurs du quartier de Rochebelle, cette mine-école créée en 1945 pour former des apprentis mineurs est un élément phare de l’identité alésienne et de son histoire houillère.

Mais c’est également l’un des atouts touristiques majeurs de la ville. La Mine Témoin compte 700 mètres de galeries, soit le plus grand réseau naturel visitable de France. Elle permet la découverte de l’histoire de la mine et de ses hommes (patrimoine minier matériel et immatériel). Parking.

Vivez une expérience unique avec une visite théâtralisée ou bien découvrez ou redécouvrez l’univers minier avec les visites guidées traditionnelles. Patrimoine Histoire

© Mine Témoin d’Alès – Alès Agglomération