AGENDA · Saint-Setiers
Journées du Patrimoine à La Pommerie Saint-Setiers
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Setiers
Informations pratiques
Saint-Setiers
Journées du Patrimoine à La Pommerie
Saint-Setiers Corrèze
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Journées du Patrimoine à La Pommerie : exposition « Les artistes de demain » de Michèle Laveix. .
Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr
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English : Journées du Patrimoine à La Pommerie
L’événement Journées du Patrimoine à La Pommerie Saint-Setiers a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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