Informations pratiques

Saint-Setiers

Journées du Patrimoine à La Pommerie

Saint-Setiers Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Journées du Patrimoine à La Pommerie : exposition « Les artistes de demain » de Michèle Laveix. .

Saint-Setiers 19290 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 31 00 57 pah@payshautecorrezeventadour.fr

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English : Journées du Patrimoine à La Pommerie

L’événement Journées du Patrimoine à La Pommerie Saint-Setiers a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze