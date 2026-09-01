Journées du Patrimoine : A la quête de l’histoire et du patrimoine arboré du Parc Calouste Gulbenckian Parc Calouste Gulbenkian Benerville-sur-Mer

Informations pratiques

Benerville-sur-Mer

Journées du Patrimoine : A la quête de l’histoire et du patrimoine arboré du Parc Calouste Gulbenckian

Parc Calouste Gulbenkian Chemin des Enclos Benerville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

L’équipe de la serre des espaces verts de la Ville de Deauville proposera également des animations ludiques et pédagogiques permettant de découvrir la richesse botanique du parc et l’histoire de la vie de Calouste Gulbenkian.

En 1937, Calouste Gulbenkian (1869-1955), homme d’affaire doublé d’un esthète, qui fut l’un des plus grands collectionneurs d’art du XXe siècle, acquiert à Bénerville-sur-Mer, près de Deauville, le Domaine des Enclos. Il va réaliser là le jardin dont il rêve et en confie la réalisation au paysagiste Achille Duchêne. En juillet 1973, la Fondation Gulbenkian en fait donation à la Ville de Deauville. Des décennies après sa conception, le Parc Calouste Gulbenkian reste un endroit magique, une facette méconnue et réjouissante d’un Deauville secret. Plus que tout, il a conservé le charme et la beauté que son créateur avait jadis fait réaliser, avec une rare sensibilité.

Le parc sera ouvert en visite libre.

L’équipe de la serre des espaces verts de la Ville de Deauville proposera également des animations ludiques et pédagogiques permettant de découvrir la richesse botanique du parc et l’histoire de la vie de Calouste Gulbenkian :

– Chasse au trésor pour les plus jeunes : à partir d’une carte et à l’aide d’indices, les enfants devront retrouver les arbres remarquables du parc et identifier leurs feuilles, notamment en les photographiant.

– Jeu des questions/réponses pour les plus grands, consacré à l’histoire du parc.

– Visite du patrimoine arboré du parc (durée : 1h30 à 2h) à 11h et à 14h30 .

Parc Calouste Gulbenkian Chemin des Enclos Benerville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00 info@indeauville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées du Patrimoine : A la quête de l’histoire et du patrimoine arboré du Parc Calouste Gulbenckian

The team from the City of Deauville’s Parks and Green Spaces Department will also be organising fun and educational activities, offering visitors the chance to discover the park’s rich botanical heritage and learn about the life of Calouste Gulbenkian.

L’événement Journées du Patrimoine : A la quête de l’histoire et du patrimoine arboré du Parc Calouste Gulbenckian Benerville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par OT SPL Deauville