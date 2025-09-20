Journées du patrimoine A la rencontre de Jean Macé Beblenheim

Journées du patrimoine A la rencontre de Jean Macé

Beblenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des journées du patrimoine, les bénévoles de l’association MACE ( Mémoire Art Culture Éducation) vous invitent à découvrir ( ou à redécouvrir) le personnage de Jean Macé, un personnage marquant du 19ème siècle.

La salle du conseil municipal abrite une collection de livres écrits de sa main, mais aussi des objets lui ayant appartenu, en particulier son tablier maçonnique admirablement restauré.

N’hésitez pas à venir découvrir cette belle exposition ! .

Beblenheim 68980 Haut-Rhin Grand Est +33 6 89 93 11 65 coucou.sandra@laposte.net

English :

As part of Heritage Days, volunteers from the MACE (Mémoire Art Culture Éducation) association invite you to discover (or rediscover) Jean Macé through his writings, objects belonging to him…

German :

Im Rahmen der Tage des Kulturerbes laden die Freiwilligen des Vereins MACE ( Mémoire Art Culture Éducation) Sie dazu ein, die Person Jean Macé anhand seiner Schriften, Gegenstände aus seinem Besitz und seiner Geschichte zu entdecken (oder wiederzuentdecken)…

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate del Patrimonio, i volontari dell’associazione MACE (Mémoire Art Culture Éducation) vi invitano a scoprire (o riscoprire) la figura di Jean Macé attraverso i suoi scritti, gli oggetti a lui appartenuti…

Espanol :

En el marco de las Jornadas del Patrimonio, los voluntarios de la asociación MACE (Mémoire Art Culture Éducation) le invitan a descubrir (o redescubrir) la figura de Jean Macé a través de sus escritos, objetos que le pertenecieron…

