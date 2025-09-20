Journées du Patrimoine à La Souterraine La Souterraine

Journées du Patrimoine à La Souterraine

La Souterraine Creuse

De nombreuses visites au programme:

l’église en visite libre en dehors des offices.

Crypte de l’église et Maison du Patrimoine de 10h à 12h et de 14h à 17h

Eglise de Bussière Madeleine de 8h à 18h

Porte St Jean de 8h à 18h

Porte du Puy Charraud de 10h à 12h et de 14h à 17h

Tour de Bridiers de 14h à 18h

Lavoir de Bridiers visite libre

Chapelle des Pentes le 21 septembre de 10h à 18h sur réservation au 06 04 08 77 21 .

La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 97 80

