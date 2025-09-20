Journées du Patrimoine à La Souterraine La Souterraine
Journées du Patrimoine à La Souterraine La Souterraine samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine à La Souterraine
La Souterraine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
De nombreuses visites au programme:
l’église en visite libre en dehors des offices.
Crypte de l’église et Maison du Patrimoine de 10h à 12h et de 14h à 17h
Eglise de Bussière Madeleine de 8h à 18h
Porte St Jean de 8h à 18h
Porte du Puy Charraud de 10h à 12h et de 14h à 17h
Tour de Bridiers de 14h à 18h
Lavoir de Bridiers visite libre
Chapelle des Pentes le 21 septembre de 10h à 18h sur réservation au 06 04 08 77 21 .
La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 97 80
English : Journées du Patrimoine à La Souterraine
German : Journées du Patrimoine à La Souterraine
Italiano :
Espanol : Journées du Patrimoine à La Souterraine
L’événement Journées du Patrimoine à La Souterraine La Souterraine a été mis à jour le 2025-09-16 par Creuse Tourisme