Journées du Patrimoine à la Tuilerie de la Bretèche Ligny-le-Ribault

Route de la Ferté Saint-Aubin Ligny-le-Ribault Loiret

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Tuilerie de la Bretèche vous ouvre grand ses portes pour un week-end exceptionnel autour du savoir-faire artisanal.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025, de 9h à 18h

Ligny-le-Ribault Route de La Ferté Saint-Aubin

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Tuilerie de la Bretèche vous ouvre grand ses portes pour un week-end exceptionnel autour du savoir-faire artisanal.

Au programme

Visite des ateliers et de la carrière,

Atelier modelage pour les enfants,

Présence d’artisans locaux passionnés,

Restauration et buvette sur place,

Parking gratuit à disposition.

L’occasion parfaite pour découvrir ce site emblématique de la Sologne, riche d’histoire et de savoir-faire traditionnel.

️ Entrée libre et gratuite

Infos 02 38 45 43 88

info@tuilerie-de-la-breteche.fr

tuilerie-de-la-breteche.fr .

English :

Heritage Days at the Tuilerie de la Bretèche

For the European Heritage Days, the Tuilerie de la Bretèche is opening its doors for an exceptional weekend of craftsmanship.

German :

Tage des Kulturerbes in der Tuilerie de la Bretèche

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals öffnet die Tuilerie de la Bretèche ihre Türen für ein außergewöhnliches Wochenende rund um das handwerkliche Können.

Italiano :

Le Giornate del Patrimonio alla Tuilerie de la Bretèche

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, la Tuilerie de la Bretèche vi apre le porte per un eccezionale weekend all’insegna dell’artigianato.

Espanol :

Jornadas del Patrimonio en la Tullería de la Bretèche

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la Tullería de la Bretèche le abre sus puertas para un fin de semana excepcional de artesanía.

