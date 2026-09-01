Informations pratiques

Châteauroux

Journées du patrimoine à la Villa Poissonnier

25 Boulevard de la Valla Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

La présentation de la Villa sera conditionnée par le circuit proposé à l’intérieur (toute la maison sera visitable) et par une observation extérieure. Des photos seront présentées et commentées. Exceptionnellement, nous aurons des miniatures de bas reliefs de Vadim Androusov à présenter…

Cette villa est le fruit d’influences multiples. Manifestement, lorsque l’on découvre son architecture extérieure, on est saisi par les points communs qu’elle affiche avec les 2 écoles Jan Zay et Montaigne construites à Châteauroux par le célèbre architecte de Buzançais, Albert Laprade. Lorsque l’on pénètre ses entrailles, c’est plutôt l’art déco qui est aux manettes. Elle a été dessinée en 1947 par l’architecte Roger Géninet (il avait une grande admiration pour Albert Laprade et il l’avait rencontré à plusieurs reprises) et construite par le plus gros entrepreneur de construction du département de l’époque pour lui-même : René Poissonnier. Avec un budget « illimité », elle a accueilli le sculpteur Vadim Androusov qui a laissé un magnifique Haut-relief au-dessus de la cheminée du salon… .

25 Boulevard de la Valla Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 21 07 55 15

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English :

The presentation of the Villa will include a tour of the interior (the entire house will be open to visitors) and an exterior viewing. Photos will be displayed and discussed. As a special treat, we will be showcasing miniature bas-reliefs by Vadim Androusov…

L’événement Journées du patrimoine à la Villa Poissonnier Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY