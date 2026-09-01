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Journées du patrimoine à la Villa Poissonnier Châteauroux

samedi 19 septembre 2026 · Châteauroux

Journées du patrimoine à la Villa Poissonnier Châteauroux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
25 Boulevard de la Valla
Ville
36000 Châteauroux
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Châteauroux

Journées du patrimoine à la Villa Poissonnier

25 Boulevard de la Valla Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

La présentation de la Villa sera conditionnée par le circuit proposé à l’intérieur (toute la maison sera visitable) et par une observation extérieure. Des photos seront présentées et commentées. Exceptionnellement, nous aurons des miniatures de bas reliefs de Vadim Androusov à présenter…
Cette villa est le fruit d’influences multiples. Manifestement, lorsque l’on découvre son architecture extérieure, on est saisi par les points communs qu’elle affiche avec les 2 écoles Jan Zay et Montaigne construites à Châteauroux par le célèbre architecte de Buzançais, Albert Laprade. Lorsque l’on pénètre ses entrailles, c’est plutôt l’art déco qui est aux manettes. Elle a été dessinée en 1947 par l’architecte Roger Géninet (il avait une grande admiration pour Albert Laprade et il l’avait rencontré à plusieurs reprises) et construite par le plus gros entrepreneur de construction du département de l’époque pour lui-même : René Poissonnier. Avec un budget « illimité », elle a accueilli le sculpteur Vadim Androusov qui a laissé un magnifique Haut-relief au-dessus de la cheminée du salon…   .

25 Boulevard de la Valla Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 6 21 07 55 15 

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English :

The presentation of the Villa will include a tour of the interior (the entire house will be open to visitors) and an exterior viewing. Photos will be displayed and discussed. As a special treat, we will be showcasing miniature bas-reliefs by Vadim Androusov…

L’événement Journées du patrimoine à la Villa Poissonnier Châteauroux a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY

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