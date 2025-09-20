Journées du Patrimoine à l’Abbaye de Valence Valence-en-Poitou
Chemin de l’Abbaye de Valence Valence-en-Poitou Vienne
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
De nombreuses animations vont ponctuer ce week-end des Journées du Patrimoine à l’abbaye de Valence à Couhé
– Visite libre de la Cuvée des Arts et de la Micro-Folie.
En plus des oeuvres contemporaines de la Cuvée, découvrez des édifices spectaculaires dont l’architecture a marqué l’Histoire grâce au musée numérique et apprenez-en plus sur l’histoire de l’abbaye de Valence.. Gratuit. De 14h à 18h.
– Exposition Cuvée des Arts
Réunissant une douzaine d’artistes ayant créé tout au long de l’année 2024–2025..Une immersion dans la création actuelle, à travers les regards singuliers d’artistes passionnés. De 10h à 19h. .
Chemin de l’Abbaye de Valence Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine microfolie@valenceenpoitou.fr
